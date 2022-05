Niet naar buitenverblijf? Dan geen belasting: Koksijde moet 1.168 euro terugbetalen aan koppel tweedeverblijvers

Lembeek Bestuurder zonder rijbewijs en onder invloed botst met peperdure terreinwa­gen tegen vrachtwa­gen: drie gewonden waarvan één ernstig

Drie personen zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Bergensesteenweg in Lembeek. De bestuurder van een Mercedes G63 AMG haalde aan hoge snelheid verschillende auto’s in om vervolgens tegen een vrachtwagen te botsen. Een 23-jarige passagier werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De chauffeur reed zonder rijbewijs én onder invloed van drugs.

3 mei