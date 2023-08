“Niet met kinderen laten werken”: wie is Reuben D.B. (34), de man met wie de zaak naar online kindermisbruik aan het rollen ging?

Topman gemeen­schapon­der­wijs wil dat Vlaanderen kalender van Franstalig onderwijs volgt

Volgens Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! gemeenschapsonderwijs, is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat de voordelen van een kortere zomervakantie aantoont om ook in Vlaanderen de kalender aan te passen. De maatregel zou verschillende voordelen bieden. Zo wordt niet alleen het leerverlies tijdens de zomer beperkt, maar krijgen de leerlingen en leerkrachten tijdens de kortere vakanties ook de tijd om op adem te komen.