Niet meer voordringen bij inschrijvingen voor Kazou-vakantiekampen: CM past systeem aan

Bijna honderd natuurlij­ke aardbevin­gen in en rond België vorig jaar

In 2022 deden er zich 99 natuurlijke aardbevingen voor in België of in de buurt van België. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB). Vier aardbevingen werden door de bevolking gevoeld op Belgisch grondgebied.

4 januari