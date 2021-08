Niet meer overlijdens in Vlaanderen dan verwacht in eerste zeven maanden van 2021

In 2021 lag het waargenomen aantal overlijdens enkel in januari (6.346) hoger dan het gemiddelde aantal voor dezelfde maand in de periode 2015-2019 (6.094). "Maar in geen enkele maand was er sprake van een significant verschil tussen het waargenomen aantal overlijdens en het aantal overlijdens dat verwacht kon worden als ook rekening gehouden werd met de veranderde leeftijdsstructuur van de bevolking in 2021", aldus Statistiek Vlaanderen.

In 2020 was er in Vlaanderen sprake van een oversterfte, zo bleek eerder ook al uit een publicatie van Statistiek Vlaanderen. Over het hele jaar zijn er 70.919 overlijdens waargenomen, of 8.499 meer dan in 2019. Die stijging was bijna dubbel zo groot als de totale stijging tijdens de afgelopen 20 jaar: in 2019 waren er zo 4.918 meer overlijdens dan in 2000. "Terwijl de groei van de bevolking en de voortschrijdende vergrijzing een belangrijke rol speelden in de stijging van het aantal overlijdens tussen 2000 en 2019, was de stijging in 2020 voornamelijk te wijten aan Covid-19", zegt Statistiek Vlaanderen nog.