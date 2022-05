Niet langer moederschapsrust kwijt wanneer baby te vroeg geboren wordt? CD&V wil ongelijkheid in prenatale rust wegwerken

Voorstel over taxshift in voetbal is er nog altijd niet: “Geldkraan voor profclubs blijft open”

“Waar is de hervorming van de fiscale regels voor het voetbal gebleven?”, vraagt Kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit) zich af. Want na de eerste aanzet in november, moest een tweede ronde volgen in maart dit jaar. “Het kan niet dat dit dossier stilzwijgend onder de mat wordt geveegd.”

9 mei