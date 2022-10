Niet langer gratis met trein naar vaccinatiecentrum

Slachtof­fer aanslagen Zaventem laat op haar 23ste euthanasie toepassen voor ondraag­lijk psychisch lijden

Ze is amper 23 geworden. Op 22 maart 2016 maakte ze van dichtbij de aanslagen in Zaventem mee. Ze torste daarna zo’n ondraaglijk psychisch leed met zich mee, dat haar aanvraag voor euthanasie uiteindelijk werd aanvaard. Op 7 mei nam ze afscheid van het leven. Haar verhaal kwam gisteren aan bod in de RTBF-reportage over “vergeten” slachtoffers. Er was sprake van een gerechtelijk onderzoek naar de euthanasie, maar het parket van Antwerpen heeft dat geseponeerd. De familie van de jonge vrouw reageert geschokt op de uitzending.

15:35