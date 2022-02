Niet iedereen tevreden met akkoord over energiefactuur: “Druppel op een hete plaat”

Er is deze nacht een akkoord bereikt over een compensatie voor de hoge energieprijzen. Oppositiepartij N-VA is echter niet tevreden, en noemt de genomen maatregelen “een druppel op een hete plaat”. Het Netwerk tegen Armoede is blij dat het sociale tarief wordt verlengd, maar pleit voor bijkomende maatregelen op langere termijn.

Lees alles over het energieakkoord in ons dossier.

Minister Volksgezondheid Frank Vandenbroucke noemde het compromis vannacht kort een “goed akkoord”. Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is blij dat er “een onmiddellijke oplossing” komt voor de hoge energiekosten. “Velen kijken uit naar deze steun”, tweette hij. “Tegelijk belangrijk dat het akkoord geen structureel tekort slaat, zodat burgers achteraf niet de factuur dragen met nieuwe belastingen.”

Voor de oppositie is de gesloten deal echter ondermaats. N-VA-fractieleider Peter De Roover noemt het akkoord over de energiefactuur “een mager beestje”. “Het is een beetje een Vivaldi-monstertje, er wordt van alles bij elkaar gekleefd”, reageert hij bij HLN Live. Hij betreurt dat de btw-verlaging enkel geldt voor de maanden maart, april, mei en juni. “Dat betekent dat de hoge facturen van de winter daarbuiten vallen, die worden niet mee gecompenseerd. Het betreft ook alleen de elektriciteit, wat voor de meeste mensen het kleinere deel van de rekening is", klinkt het. De beloofde verwarmingspremie van 100 euro voor iedereen noemt De Roover “een druppeltje op een zeer hete plaat”.

“Het is een mini-akkoord, want over de accijnzen is nog niets beslist”, gaat hij verder. “Het dreigt erop neer te komen dat men nu korting geeft, die men daarna opnieuw zal compenseren. Dan betaal je eigenlijk je eigen voordeel, en is het een pure vestzak-broekzak operatie.” De Roover betwijfelt dan ook of de modale burger op het einde van de rit beter zal worden van dit akkoord. “Nu krijg je het voordeel naargelang het verbruik. Mensen die zuinig zijn, worden daarvoor niet beloond.”

“Boerenbedrog”

Ook PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw is scherp voor de regering. “De gasprijs explodeert en ze verlagen de btw op elektriciteit. Lachen ze ons uit?”, schrijft hij op Twitter. Hij pleit er dan ook voor om de btw op zowel elektriciteit als gas permanent te verlagen, wat volgens hem een voordeel van 500 euro zou opleveren voor de consument. “165 euro op facturen die stijgen met 2.800 euro: dat is boerenbedrog”, schrijft hij. Hedebouw verwijst daarmee naar een uitspraak van Open Vld-parlementslid Maggie De Block, die een btw-verlaging eerder zo had genoemd.

“Structurele ingreep nodig”

“De genomen maatregelen zijn goed voor nu, maar op lange termijn is nog werk aan de winkel.” Dat zegt Heidi Dégerickx, algemeen coördinator van Netwerk tegen Armoede in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Wat nu beslist is, zoals de verlening van het sociaal tarief, daar zaten we echt op te wachten. Maar dit zal niet de laatste energiecrisis zijn”, klinkt het. Het Netwerk tegen Armoede pleit dan ook voor maatregelen op lange termijn, zoals het aanpakken van de woonkwaliteit. “We zitten met een verouderd woonpatrimonium, dat leidt tot een hoger verbruik", legt Dégerickx uit. Tot slot vindt ze dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn voor zij die net boven de armoedegrens zitten, en dus niet kunnen rekenen op het sociale tarief.

“Te laat, te beperkt”

Consumentenorganisatie Test Aankoop vindt dat het regeringsakkoord over de compensatie voor de hoge energieprijzen erg laat komt, te beperkt is in de tijd en onvoldoende om de sterke stijging van de prijzen de voorbije maanden het hoofd te bieden. Dat zei Julie Frère, woordvoerster van Test Aankoop, op de RTBF-radio. Ze zei er dat de federale regering blijk heeft gegeven van een zekere “onverantwoordelijkheid” door het dossier zo lang te laten aanslepen. Ze betreurt ook dat de compensatie alleen geldt voor de elektriciteitsfactuur, terwijl het de gasfactuur is die de voorbije maanden vooral gestegen is.

