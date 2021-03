Niet hip, niet knap, niet flashy. En toch was hij ooit de koning van de babes. Wie is Dany Peleman, de veroordeelde ex-manager van Astrid Coppens?

Ooit was Dany Peleman (60) de koning van de babes. De manager had Tanja Dexters, Joke Van De Velde, Evelien Hoste en nog tientallen andere vrouwen met moeilijk te definiëren talenten in zijn stal. Het lied van de koning was al een jaar of vijf uitgezongen, maar nu hij is veroordeeld omdat hij Astrid Coppens voor 168.000 euro heeft opgelicht, lijkt het doek definitief gevallen.