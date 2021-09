Niet-gevaccineerd op schoolreis? Ouders zullen meer moeten betalen

Bestaat de kans dat benzine­prijs binnenkort tot boven 2 euro stijgt? “Belgische consument heeft zekere bescher­ming”

16:54 De maximumprijs van benzine is vandaag boven de 1,6 euro per liter gestegen, voor de eerste keer sinds oktober 2014. In Nederland zijn de prijzen aan de pomp zelfs al tot boven de 2 euro geklommen. Is dat binnenkort ook bij ons het geval? “Ons land werkt met een maximumprijs, waardoor geen enkele distributeur daarboven kan gaan”, legt Jean-Benoît Schrans van de Belgische Petroleum Federatie uit bij HLN LIVE. “In Nederland is men vrij om de prijs te kiezen, dus in dat opzicht heeft de Belgische consument een zekere bescherming.”