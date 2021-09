Niet-gevaccineerd op schoolreis? Ouders zullen meer moeten betalen, tot honderden euro’s extra

PROMOJA­GERS SUPERTIP. 2+1 gratis: bij deze keten kan je aperitief Martini kopen voor een prikje

9:00 Liefhebbers van Martini Bellini, Brut of Rosato mogen in hun startblokken gaan staan om hun voorraad aanvullen. De leden van Promojagers België hebben gezien dat er een interessante promotie loopt bij MAKRO, waardoor je nu maar 6,66 euro per fles betaalt in plaats van 9,99 euro. Beheerder Gunther Devisch maakt er deze week zijn supertip van voor HLN.