Niet getreurd: we kunnen nog juichen voor Belgen in de Tour, op de Olympische Spelen en op de festivalweides

250 clubbers nemen deel aan Brussels testevent “Dance again”

10:29 Ongeveer 250 mensen hebben zaterdagmiddag een coronatest laten afnemen vanwege het eerste testevent in de Belgische clubbing scène. Dat blijkt uit cijfers die Brussels schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen Delphine Houba heeft vrijgegeven. Het dansfeest is om 22.30 van start gegaan in zaal La Madeleine in het centrum van de hoofdstad.