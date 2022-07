“Niet de eerste keer dat Bénédicte enkele dagen wegloopt”, zegt anonieme bron na verdwijning van mama Bénédicte (35) en dochtertje Lea (8)

Bénédicte D. (35) en haar dochtertje Léa Leenders-Demoulin (8) zijn na drie dagen weer terecht. Dat verneemt onze redactie. De twee waren sinds dinsdagavond spoorloos na een verblijf in Oostende. Volgens een anonieme bron, die dicht bij de familie staat, was het niet de eerste keer dat Bénédicte wegliep.

Wat weten we over de verdwijning? Bekijk het in deze reportage van VTM NIEUWS:

Bénédicte en Léa namen vorige week vrijdag omstreeks 9 uur de trein in het station Guillemins in Luik richting Oostende. Ze verbleven aan de kust en logeerden het weekend in hotel HEB in de Koninginnestraat in Oostende. Ze verlengden hun verblijf nog met twee nachten, tot dinsdag. Volgens een nieuw politierapport keerden de moeder en de dochter dinsdagavond per trein terug naar Luik, daar werden zij om 23.20 uur nog gezien alvorens te verdwijnen.

Volgens een persoon die dicht bij de familie staat, is het niet de eerste keer dat Bénédicte wegloopt met haar dochter. De bron vertelt aan ‘7sur7' dat Bénédicte alcoholproblemen zou hebben en al verschillende periodes in afkickcentra zou hebben doorgebracht. De vrouw liep al eerder weg uit zo’n centrum. “Een keer ging ze haar dochter van school halen en gaf een dag lang geen nieuws”, zegt de bron. “We weten niet waarom ze dit deed, maar we weten dat ze problemen in haar hoofd heeft.”

Bénédicte woont met haar dochter bij haar ouders. “Zij heeft de voogdij over Léa en het zijn nanou en papou (haar grootouders van moederszijde, red.) die voor haar zorgen wanneer Bénédicte wordt behandeld”, legt het familielid uit. “De vader heeft geen permanent gezag om de eenvoudige reden dat hij in Luik woont, maar in Brussel werkt. Zijn werktijden zijn niet te combineren met de zorg voor Léa.”

Vader is zelf op zoek

Léa gaat maar om het weekend naar haar vader. Maar op woensdag 20 juli, de vooravond van de feestdagen, moest hij haar uitzonderlijk ophalen na haar verblijf aan zee. “Léa had hem gebeld om te zeggen dat ze in Oostende was, en vervolgens om hem te vertellen dat ze geen telefoon had. Daarna hoorde hij niets meer van haar en werd hij ongerust”, aldus de bron.

Volgens de bron heeft de ex-partner van Bénédicte verschillende telefoontjes ontvangen, onder meer van de politie in het noorden van het land, om hem mee te delen dat bewoners Léa en haar moeder hadden gezien. Eerst in een lunapark in De Panne, tussen 19 en 20 juli, daarna in Middelkerke, op donderdag 21 juli. De laatste keer dat de moeder en de dochter officieel werden gezien was op de avond van 19 juli in het station van Guillemins, waar zij door CCTV-camera’s werden gefilmd.

“Volgens ons hebben ze de trein terug naar zee genomen”, aldus de bron. De vader van Léa besloot om onmiddellijk zelf naar zee te gaan om zijn dochter en ex-vriendin te zoeken, voorlopig zonder resultaat. “We weten niet of Bénédicte is weggelopen met het meisje of dat er iets met hen is gebeurd. Het begint zorgelijk te worden”, zegt de bron aan ‘7sur7'.

Volledig scherm Bénédicte Demoulin (35) en haar 8-jarige dochter Léa zijn vermist sinds dinsdagavond. © Federale Politie

Bénédicte is 1,77 meter lang en heeft halflang blond haar in een carré. Ze heeft tatoeages op beide onderarmen en is in het bezit van een grijze tas op wieltjes. Ze droeg een blauw topje en een jeansshort.

Léa is tussen 1,40 en 1,50 meter groot. Ze heeft lang blond haar en droeg een roze T-shirt.

Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30300 of via Child Focus op het nummer 116000.