Niet alleen PFOS maar ook oorlogsmunitie in Zwijndrechtse bodem: “Tijd voor een sanering”

In de Zwijndrechtse bodem steekt niet alleen PFOS, maar ook oorlogsmunitie. Al twintig jaar zijn er plannen om duizenden tonnen aan fosforbommen in de grachten rond het fort van Zwijndrecht op te ruimen, maar al even lang komt er niets van in huis. “Het mag nu stilaan gaan gebeuren”, zegt de burgemeester. Defensie zegt dat het bijna klaar is met een plan om het fort aan te pakken.