Niet alleen de vriend van de spoorbaas werkte als dure adviseur: NMBS had 340 consultants in dienst

FOD Volksge­zond­heid wijzigt voorlopig advies rond aspartaam niet

Ook de federale overheidsdienst Volksgezondheid wijzigt de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van aspartaam niet. De kunstmatige zoetstof die in heel wat lightfrisdranken zit, is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “mogelijk kankerverwekkend”. Ook de Belgische voedingsindustrie benadrukt dat aspartaam veilig is.