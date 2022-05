Niet alle socialisten blij met Molenbeek-uitspraak van Conner: "Ongepast voor voorzitter”

Ex-zang­coach van Studio 100 in opspraak wegens seksueel grensover­schrij­dend gedrag: “Ik heb het ondergaan als een pop”

De bezieler van het Studio 100-koor moest in 2018 opstappen nadat meisjes hem hadden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Na een bemiddeling zou zangcoach A. nooit meer in het koorcircuit of met minderjarigen mogen werken. Maar daar lijkt hij zich niet aan te houden, zo schrijft De Morgen. Singing Factory reageert bij VTM Nieuws. “De samenwerking met de betrokken persoon onmiddellijk stopgezet”, klinkt het.

30 april