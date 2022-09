Niet alle schoonheidsbehandelingen zijn zonder risico, waarschuwt Hoge Gezondheidsraad

In een zoektocht naar manieren om er jong en aantrekkelijk te (blijven) uitzien, komen mensen vaak uit bij nieuwe apparaten en technieken. De werkzaamheid van die technieken is echter niet altijd bewezen, vaak ontbreken goede instructies die een veilig gebruik moeten garanderen en, vooral: vanwege de grote commerciële waarde lokken deze behandelingen ook niet-artsen. In een nieuw advies somt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) donderdag de meest voorkomende aandachtspunten samen.

Invasieve activiteiten, doorheen de huidbarrière of mucosa, zoals botox, fillers en lasers mogen zo goed als enkel gebeuren door een arts of, in bepaalde gevallen, door een verpleegkundige op voorschrift en onder supervisie van een arts. Voor botox, fillers en andere injecteerbare middelen is sowieso enkel de arts bevoegd.

Bij behandelingen met lasers is de situatie gelijk, met uitzondering van lasers van type II: die mogen uitgevoerd worden door verpleegkundigen solo en ook door schoonheidsspecialisten. Bij detatoeage worden lasers van zwaardere typen gebruikt, en zo’n behandeling is dus niet toegestaan voor niet-artsen.

Bredere bewustwording

Wat de HGR betreft moet er dan ook een “bredere bewustwording” komen rond de risico’s van al deze behandelingen. Daarbij moeten de verantwoordelijkheden en rol van schoonheidsspecialisten, verpleegkundigen, artsen en privégebruikers beter in beeld gebracht worden. “Gebruikers moeten correcte informatie krijgen over de context, eventuele risico’s en de werkzaamheid van een behandeling of ingreep”, klinkt het in het advies. “Geïnformeerde toestemming met bedenktijd voor de consument zou een standaardpraktijk moeten worden.” In het advies vraagt de Raad ook dat de bedenktijd voor de consument daarbij wordt gerespecteerd.

Verder pleit de HGR ook voor “een degelijk opleidingstraject mét nascholing voor schoonheidsspecialisten”, naast strengere controles in esthetische centra. Want in tegenstelling tot bij artsen en verpleegkundigen is het opleidingstraject van schoonheidsspecialisten “helaas niet altijd van een afdoend niveau, waardoor er een risico ontstaat op complicaties bij bepaalde esthetische ingrepen”.