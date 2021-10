Niet alle naar ons land geëvacueerde Afghanen vragen hier ook om asiel

114 mensen op evacuatie­lijst mogelijk nog vast in Kaboel: “Hij zit ondergedo­ken bij vrienden”

26 augustus België stopt met de evacuatievluchten tussen Kaboel en Islamabad. Er komt zo een einde aan de operatie ‘Red Kite’. In zes dagen tijd zijn via de C-130's van het Belgische leger meer dan 1400 mensen vanuit Kaboel naar Islamabad in Pakistan overgebracht. Maar wie is nu nog achtergebleven in Afghanistan? VTM NIEUWS sprak met Samantha Lasseel uit Roeselare. Haar vroegere schoonbroer is niet uit Kaboel weggeraakt. Ze had voor hem een evacuatieaanvraag ingediend omdat hij voor een ngo werkt en nu door de taliban geviseerd wordt. “Hij heeft een sms gekregen dat wie voor een ngo gewerkt heeft, er als eerste aan gaat.”