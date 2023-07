Niet alle bedrijven krijgen nog permanente stroomaansluiting: hoe komt dat? Expert legt uit

Blinde kunstenaar Charles Schelfhout (71) krijgt titel van baron: “Voor mij is het altijd donker, maar ik ‘zie’ mijn werk, onvoorstel­baar hé?”

Tien Belgen kregen op de Nationale Feestdag de adellijke gunst van ‘baron’ of ‘barones’. De meest opmerkelijke in het rijtje is de blinde kunstenaar Charles Emmanuel Schelfhout (71) uit Destelbergen. We zochten hem op bij hem thuis in zijn atelier. “Ik vind het een hele eer, maar wil graag die titel delen met alle mensen die leven met een visuele handicap.”