Niemand wint recordjackpot EuroMillions, dinsdag opnieuw 200 miljoen euro te winnen

Zes Europeanen kruisten wel vijf juiste cijfers en één juiste ster aan, en wonnen daardoor elk 1.385.679,20 euro. Aangezien niemand er in slaagde alle juiste cijfers te raden, blijft het te winnen bedrag op 200 miljoen staan. Als er na vijf trekkingen nog steeds niemand wint in de eerste rang, wordt het bedrag verdeeld onder de winnaars in rang twee.

De grootste prijzenpot die tot nu toe met Euromillions gewonnen werd, bedroeg 190 miljoen euro. Vier spelers konden dit astronomische bedrag in de afgelopen tien jaar op hun rekening bijschrijven. Dat gebeurde twee keer in Groot-Brittannië in 2012 en 2019, één keer in Portugal in 2014 en één keer in Spanje in 2017. In 2016 won een Belg nog 168.085.323 euro met Euromillions, een recordbedrag voor ons land.