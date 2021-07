“Niemand gaat er nog van uit dat we Covid-19 kunnen uitroeien”: wordt coronavirus de nieuwe griep?

De Croo: "Haouach nam ontslag zonder kennis van nota Staatsvei­lig­heid”, N-VA: “Bijzonder handig dat u zich niet hebt laten informeren”

12 juli Premier Alexander De Croo (Open Vld) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) zeggen dat Ihsane Haouach donderdag zelf haar ontslag heeft ingediend als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Dat gebeurde voor zij op de hoogte was gesteld dat er een nota van de Staatsveiligheid over haar bestond, aldus Schlitz. De Croo en Schlitz werden vanmorgen naar de Kamer gevorderd om meer uitleg te geven over het ontslag. Volgens N-VA had de premier al eerder op de hoogte kunnen zijn van de nota.