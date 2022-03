Niels (34) en Stefanie (30) namen ontslag, verkochten inboedel en trekken de wereld rond met de fiets

Job opgezegd, inboedel verkocht, elkaar het jawoord gegeven en de agenda voor de volgende drie jaar leeggemaakt: Niels en Stefanie vertrekken op de eerste dag van de lente voor een huwelijksreis van pakweg 30.000 km. “We wilden de vrijheid om zo lang mogelijk weg te blijven. De enige manier om dat te doen, was ontslag nemen”. En dat deden Niels en Stefanie met veel plezier, want voor de reis van hun leven is het nu of nooit. Oh ja, die reis maken ze per fiets.