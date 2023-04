Nicu C., stiefvader van Raul (9), pleit onschuldig

Zoals bekend werd de stiefvader door het 13-jarig zusje van Raul in haar ondervraging door de politie aangeduid als de grote schuldige. Volgens haar mishandelde Nicu C. haar broertje al dagen nadat hij zijn werk was verloren. Alleen: het 13-jarig meisje wordt momenteel opgevangen door familie in het buitenland en past volgens hen haar verklaringen aan. Volgens de familie vertelt het kind hen hoe langer hoe meer stukje per beetje wat er is gebeurd. Zo verklaarde de grootmoeder aan de Roemeense tv-zender Antena 3 CNN intussen dat haar dochter - de moeder van Raul dus - de jongen een schedelbreuk sloeg met een thermosfles. Daarmee zet ze de ex-partner van haar dochter uit de wind. De advocaat van Nicu C. wil daar niet op ingaan. “Mijn cliënt is vanzelfsprekend erg geschrokken over de hele situatie. Wij begeleiden hem daarbij”, zegt Staelens. Na zijn arrestatie in Nederland ontkende Nicu C. iets te maken te hebben met de dood van Raul. Hij blijft dit doen.