Nicole de Moor legt eed af als nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi verdedigt de keuze voor Nicole de Moor als de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie. “Ze is dé migratie-experte in de Wetstraat”, zei Mahdi dinsdag in De Ochtend op ‘Radio 1'. De partijraad van CD&V besliste maandagavond dat Nicole de Moor de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt en dus Sammy Mahdi opvolgt, die voorzitter is geworden van de partij. De Moor was tot nu toe kabinetschef van Mahdi.

“Nicole de Moor is ervaring én vernieuwing in één persoon. Ze is voor het grote publiek een nieuw gezicht, maar ze heeft al bijzonder veel kilometers op de teller achter de schermen. Nicole is dé migratie-expert van de Wetstraat. Met Nicole, en eerder ook de keuze voor Jo Brouns in de Vlaamse regering, blijven we consequent kiezen voor talent en vernieuwing. Le nouveau CD&V est arrivé”, klinkt het in een persbericht van CD&V.

De nieuwbakken voorzitter verrast met de keuze voor zijn kabinetschef. Vooraf gingen vooral de namen van de vrouwelijke CD&V-Kamerleden rond. “We hebben heel veel kwaliteitsvolle Kamerleden, sterke vrouwen ook, maar het is belangrijk dat je kijkt naar wie de grootste expert is en Nicole de Moor is de grootste migratie-experte die in de Wetstraat rondloopt”, zei Mahdi. “Het is een groot departement, zonder inloopfase (...) Er zijn wel wat werven en ik denk dat niemand beter geschikt is, gezien haar trackrecord. Ze kent het departement als geen ander. Ze is de juiste persoon op de juiste plaats.”

“We hebben heel veel kwaliteitsvolle mensen. Maar in deze denk ik dat, omwille van de nood aan stabiliteit en continuïteit, de beste keuze diegene is die ik vandaag maak. Het is er een van expertise, ook buiten de Wetstraat”, aldus nog Mahdi.

Volledig scherm Nicole De Moor en Sammy Mahdi © CD&V/Belga