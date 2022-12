Nick en Oekraïnse Ella vieren hun eerste kerst als koppel: “Een meisje uit Aarschot was eenvoudiger geweest, maar dit voelt te goed”

Nina Derwael (22) kiest favoriete collega-topspor­ters voor ‘Belg van het jaar’: “2022 was weer een topjaar met zoveel gekke prestaties”

Eind dit jaar kent u de Belg van het Jaar, die u zelf kiest. Dat is al 25 jaar zo bij HLN. Welke — bekende of onbekende — Belg is uw persoonlijke nummer één? Omdat die het jaar kleur gaf, u raakte of inspireerde. Was het de comeback van Stromae, het lastigste jaar van Bart De Wever of de regenboogtrui van Lotte Kopecky? U kunt hieronder iemand nomineren. En ex-Belgen van het Jaar geven de hele week hún favoriet. Vandaag: de held van de brug met ongelijke leggers, Nina Derwael.

16 december