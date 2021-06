Nick Bril: “Ik heb in The Jane mijn eigen keuken ontwikkeld, maar credits bleven naar Sergio Herman gaan. Dat was onhoudbaar”

Nick Bril was een ventje van negentien met toch al vijf jaar horeca-ervaring toen hij in Oud Sluis begon te werken. In het driesterrenrestaurant groeide hij uit tot de rechterhand van Sergio Herman. Zes jaar later, in 2010, begon het bij Bril te wegen en te kriebelen tegelijk. De stress van de absolute topkeuken werd zwaar en het idee om ooit zelf een zaak op te starten maakte hem licht. “Nog een jaar of twee, drie en dan ben ik weg,” zei Bril tegen Herman. Geen van beiden vond dat een tof vooruitzicht, want hun samenwerking voelde als twee handen op één buik. Nog geen tien minuten later riep Herman Bril in zijn bureau en zei hij: “En wat als we onze krachten en talenten eens bundelen en samen iets nieuws beginnen?”