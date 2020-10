Nicholas Lataire volgt Paul Daenen op als directeur News City bij DPG Media

Besmettin­gen in rusthuizen stijgen (opnieuw) pijlsnel: “Personeel ziet nachtmer­rie herbegin­nen”

8:24 Het aantal besmettingen in rusthuizen gaat opnieuw alarmerend de hoogte in, zowel bij bewoners als bij personeel. De sector, die nog met een trauma zit over de eerste golf, ziet het met lede ogen aan.