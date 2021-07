Ngo's dreigen met juridische stappen tegen Belgische wapenexport naar Turkije

Onderzoek UAntwerpen toont aan dat PFAS-vervuiling rond 3M voorbije 10 jaar is afgenomen

30 juni De concentratie aan PFAS in een straal van 15 kilometer rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht, is de afgelopen tien jaar gedaald. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen. In 2010 werden er nog tot vijf keer hogere concentraties aan PFOS gemeten in de kippeneieren rondom de fabriek.