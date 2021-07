Neutrale zone gaat ook voor hongerstakers definitief dicht

Grote regionale verschil­len in sterftecij­fers van coronapa­tiën­ten: “Belangrijk om hier lessen uit te trekken”

11:37 Volgens KU Leuven-intensivist Geert Meyfroidt is het belangrijk om lessen te trekken uit de grote onderlinge verschillen tussen ziekenhuizen in de sterftecijfers van coronapatiënten. Toch is het nog te vroeg om al te grote conclusies te trekken, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Zo is een en ander mogelijk te verklaren omdat bepaalde ziekenhuizen bijvoorbeeld meer oudere patiënten hebben opgenomen.