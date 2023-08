Nettorente op eenjarige staatsbon bedraagt 2,81 procent

Vandaag rente populaire nieuwe staatsbon bekend: hoe teken je erop in? En is het een slimme investe­ring?

Het nettorendement voor de nieuwe eenjarige staatsbon bedraagt 2,81 procent. Maar is dat rendement dan echt interessanter dan je spaarboekje? Hoe teken je in op een staatsbon? En zijn er ook addertjes onder het gras of is het volledig veilig? Financieel expert Gertjan Verdickt (KU Leuven) geeft antwoord. “Je zit met een ‘roll-overrisico’.”