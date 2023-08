Nettorente op eenjarige staatsbon bedraagt 2,81 procent: “Belangrijk signaal voor banken”

Met het huidige nettorendement zal wie intekent op de eenjarige staatsbon binnen het jaar 2,81 procent ontvangen op wat is ingelegd, legt minister Van Peteghem uit bij HLN LIVE.

Wie een staatsbon koopt, leent zijn geld uit aan de overheid voor een afgesproken looptijd van meestal drie, vijf of zeven jaar. De nieuwe eenjarige staatsbon wordt op 4 september uitgegeven. Het is al de derde uitgifte van staatsbons dit jaar, maar wel de eerste met een korte looptijd van één jaar. Daarmee wil Van Peteghem de banken onder druk zetten om de lage spaarrentes op te trekken.

Sinds de heropstart van de uitgiftes van staatsbons na de coronacrisis steeg de interesse van particuliere spaarders in de belegging, zegt Van Peteghem. In 2022 werd 108,7 miljoen euro opgehaald. Dit jaar werd al 389,8 miljoen euro in staatsbons belegd.

Spaarrente

De staatsbon is volgens Van Peteghem een stimulans voor de banken. “Onze gezinnen en alleenstaanden verdienen een marktconform rendement op hun spaargeld. Daarom blijf ik de banken oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en de spaarrente verder te laten stijgen binnen wat mogelijk is in de huidige financiële en economische context”, klinkt het.

“De kloof tussen de rente die banken innen en die ze uitkeren aan spaarders blijft te groot. Daarom hebben we beslist om een staatsbon uit te geven die sterk gelijkt op het klassieke spaarboekje met een unieke eenjarige looptijd en eenzelfde roerende voorheffing van 15 procent.”

Geen beheerskosten

Wie wil intekenen op de staatsbon kan dat enkel de komende week (van donderdag 24 augustus tot en met 31 augustus). Intekenen is mogelijk vanaf 100 euro en kan via de website van het Federale Agentschap van de Schuld (www.destaatsbons.be) of via de deelnemende banken. Dat zijn ABN AMRO, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, Crelan, Degroof Petercam, Deutsche Bank, ING, KBC, Keytrade Bank, Leleux en vdk bank.

Wie intekent via de overheid geniet een kosteloos beheer, maar ook meerdere banken zullen volgens Van Peteghem geen beheerskosten aanrekenen.

