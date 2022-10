Netbeheerders verwachten deze winter geen problemen met bevoorrading elektriciteit in België

“De enige sector die dit jaar goed scoort is energie, met een gemiddelde beurswinst van 16% voor olie en gas”: onze geldexpert geeft beleggings­ad­vies

Met alle berichten over de hoge energieprijzen durven beleggers wel eens naar de energiemarkt kijken. Logisch, want volgens onze premier komen er zelfs nog vijf harde winters aan. Dat is een lange periode waarbij we relatief veel moeten betalen voor energie. De winsten van de energieproducenten zouden dan ook navenant moeten zijn. We vroegen onze geldexpert Pascal Paepen hoe we hier als belegger aan kunnen meeverdienen. Selectief zijn is de boodschap, stelt hij, maar wie goed zoekt, vindt nog betaalbare kwaliteit.

