Netbeheerder waarschuwt voor stroomvoorziening bij uitblijven nucleaire deal

LEVENSVER­HAAL. Zo gelukkig Raul (9) bij zijn oma was, zo ongelukkig was hij in Gent

Een speelse jongen die droomde van een carrière als brandweerman. Aanhankelijk, altijd op zoek naar aandacht en liefde. Liefde die Raul (9) ook kende in zijn eerste levensjaren in Roemenië. Dicht bij zijn grootmoeder, waar ze hem het liefst van al had. Maar toen zijn mama werk vond in België, moest ook Raul verhuizen. De Roemeense warme zomers en milde winters maakten plaats voor gitzwarte sneeuw in België. Dit is wat we weten over het leven van Raul, één maand nadat zijn lichaam op de bodem van het Gentse Houtdok werd gevonden.