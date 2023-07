Netbeheerder: bedrijven die zich laten afschakelen bij overbelast stroomnet betalen straks minder

Nathan (5) loopt schedel­breuk op na aanrijding e-step, bestuurder vlucht weg: “Ik hoorde zijn hoofd tegen de grond smakken”

In Salzinnes, een dorpje in de provincie Namen, is een vijfjarige jongen afgelopen donderdag ernstig gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een elektrische step. De bestuurder van de step, een jongeman van 15 à 20 jaar oud, vluchtte na het ongeval weg. “Ik hoorde het hoofd van mijn zoon tegen de grond smakken”, getuigt Vanessa, de moeder van de kleine Nathan, bij SudInfo. De vrouw roept getuigen nu op te helpen met de zoektocht naar de dader. “Hij is niet eens gebleven om te vragen hoe het met Nathan ging”, klinkt het.