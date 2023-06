Net na herverkiezing neemt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau pauze: “Op adem komen om dan sterker dan ooit campagne te voeren”

Voor­uit-voorzitter Rousseau is overtuigd van de overwin­ning in 2024: “De keuze is glashelder: chaos en stilstand of Vooruit”

“Niemand houdt ons nog tegen”, een jaar voor de cruciale stembusslag in 2024 is Vooruit-voorzitter Conner Rousseau strijdvaardiger dan ooit. “De keuze is glashelder: chaos en stilstand of Vooruit”, aldus Rousseau die zondag tijdens het partijcongres in Plopsaland De Panne herkozen werd als partijvoorzitter. “Alleen wij hebben tegelijk het lef om te hervormen, maar ook de bekwaamheid om het land te leiden.”