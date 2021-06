Net als padel een superhype en nóg toegankelijker: roundnet speel je gewoon in het park

Om meteen een misverstand de wereld uit te helpen: het spel heet roundnet en Spikeball is de naam van een bedrijf dat het materiaal produceert en promoot en dat zo clever doet dat iedereen denkt dat het spel Spikeball heet, want dat bekt even lekker als volleybal en het impliceert meteen dat er een bal aan te pas komt. Het spel werd in 1989 bedacht door de Amerikaanse speelgoedontwerper en cartoonist Jeff Knurek en was in de VS een hype tot die weer overwaaide, zoals hypes nu eenmaal doen. Midden jaren 90 kwam Spikeball zich moeien, veranderde het materiaal wat en zette het opnieuw in de markt. Met succes.