Net als Frank Deboosere eerder met pensioen? Wie kan een loopbaanspaarpot vergaren?

ANALYSE. De woede op sociale media wil het anders, maar een bevoorrech­te afkomst mag geen gemakke­lijk verwijt worden in de maatschap­pij

Alweer een jaar voorbij, en tegelijk is er op het proces weinig veranderd. De Reuzegommers dragen nog altijd blauwe truien en weten niet wie de vissaus toediende. “Maar de maatschappij is intussen wél veranderd”, stelt onze reporter Nadine Van Der Linden vast. “Dopen zijn niet meer wat ze waren en een straf is nu echt nabij. Daarbij een hoofdschuldige zoeken, zou echter unfair zijn.”