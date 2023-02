Net als Bruce Willis lijdt ook Daniel (62) aan frontotemporale dementie: “Ik heb mijn euthanasieaanvraag al ingediend”

UW GELD ‘Krimpfla­tie’: van deze artikels in de supermarkt werd wel de inhoud kleiner, maar niet de prijs

Minder product, voor eenzelfde of zelfs hogere prijs. De marketingtruc waarmee producenten een prijsverhoging willen camoufleren, is van alle tijden. Bij een ontvlammende kassarekening is het fenomeen shrinkflation - ofwel ‘krimpflatie’ - actueler dan ooit. Van deze artikels werd de voorbije maanden wel de inhoud, maar niet de prijs kleiner.