Net als Bart De Wever wachtte mama Sandra maanden op hulp voor dochter (14): “Ik zag Elizabeth aftakelen en ik kon niks doen”

Conner Rousseau blijft Molenbeek-uit­spraak verdedigen: “Een rondlei­ding bevestigde het: ik voel mij er niet thuis”

Na een rondleiding in Molenbeek is Vooruit-voorzitter Conner Rousseau nog meer overtuigd dat hij zich “er niet thuis voelt”. Dat zegt hij in een interview met ‘Humo’. “Ik heb een gevoel verwoord dat veel Vlamingen delen.”

27 december