Net als Bart De Pauw tekenen ook vrouwen geen hoger beroep aan, maar toch is zwaardere straf nog altijd mogelijk

De Pauw gaat niet in beroep, maar daarmee is de zaak rond de televisie­ma­ker nog niet ten einde

Televisiemaker Bart De Pauw (53) gaat niet in beroep voor zijn veroordeling tot zes maanden cel met uitstel. “De rust is voor mij nu belangrijker dan het juridisch gevecht”, zegt hij in een opvallende mededeling. Al is daarmee de zaak-De Pauw nog niet noodzakelijk ten einde, zo is er nog de burgerlijke zaak versus de VRT.

10 december