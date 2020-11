Nertsen geven 'eigen' coronavirus door op mens: “Ook risico in Vlaamse kwekerijen”

Deze studenten helpen onze zorgverle­ners: “Niets leuker dan als iemand zegt: ik ben content dat ge hier zijt”

4 november Als de nood het hoogst is, dan springen de jongeren bij. Studenten uit alle richtingen die met gezondheidszorg te maken hebben, worden dezer dagen met open armen ontvangen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Vele helpende handen maken het werk zeker in deze drukke tijden licht. In Limburg hebben de hogescholen PXL en UCLL en de UHasselt zelfs een speciale website studenthelptzorg.be gemaakt, waar zorgorganisaties studenten om hulp kunnen vragen. Niet alleen uit de richtingen genees- en verpleegkunde komen de kandidaten, ook jongeren die de opleiding ergo- of kinesitherapie volgen, willen hulp bieden. Deze vier studenten zijn al aan de slag gegaan.