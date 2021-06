Nergens beter dan thuis? Sociale partners buigen zich over de toekomst van het telewerk

Het overleg van de sociale partners over de toekomst van telewerk ging maandag onder een stralende zon van start, maar toch was de sfeer tijdens de eerste bijeenkomst bijzonder kil. Binnen de Nationale Arbeidsraad overleggen werknemers en werkgevers over algemene regels die thuiswerk ook in de toekomst mogelijk moeten maken, maar dat belooft niet makkelijk te worden. “Het is niet aan de werknemer of de overheid om de arbeidsorganisatie te bepalen”, zegt Monica De Jonghe, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), over de onderhandelingen. “Telewerk is na de pandemie dus absoluut geen verworven recht voor alle werknemers.”