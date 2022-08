Negentienjarige jongeman uit Brussel verdronken in steengroeve in Henegouwse Mont-sur-Marchienne

Alweer dodelijk ongeval in zwemvijver: hoe zwem je veilig in open water? “Nee, brevet van 50 meter schoolslag is niet genoeg”

Een 16-jarige Belgische jongen is dit weekend overleden na een ongeval in een zwemvijver in Duitsland. Een week eerder verdronk ook een 19-jarige jongeman in De Plas in Houthalen. Er gaat helaas geen zomer voorbij zonder verdrinkingsdoden. Vaak is er sprake dat de slachtoffers niet ‘goed genoeg’ konden zwemmen. Maar vanaf wanneer kan je zogezegd ‘goed’ zwemmen? En hoe zwem je veilig in open water? Tom Cocle, zwemcoach en al 24 jaar hoofdredder in Blankenberge, legt uit.

31 juli