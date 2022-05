Negende geval van apenpokken vastgesteld in België

Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit wat apenpokken zijn:

De allereerste gevallen in ons land waren terug te leiden naar Darklands, een internationaal fetisjfestival voor homomannen, dat begin deze maand in Antwerpen plaatsvond. Het virus verspreidt zich via nauwe contacten tussen mensen.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits meldde woensdag in het parlement dat het aantal mensen dat besmet is met het apenpokkenvirus twee keer per week - op woensdag en vrijdag - gecommuniceerd zal worden.

Het is redelijk ongewoon dat er in Europa apenpokken voorkomen. De allereerste besmetting bij de mens werd ontdekt in 1970 in de Democratische Republiek Congo. Wetenschappers kennen het virus al langer. In 1958 was er een uitbraak bij apen in een labo in Denemarken.

Mensen kunnen elkaar besmetten via lichaamsvloeistoffen, ademhalingsdruppels en huiduitslag. Het gaat om zeer nauwe contacten. Het risico op besmetting is kleiner dan bij het coronavirus. Als je besmet bent, duurt het ongeveer 5 à 21 dagen vooraleer je last krijgt van de eerste symptomen (koorts, zware hoofd- en spierpijn en gebrek aan energie, gezwollen lymfeklieren). Drie dagen na de koorts verschijnt de typische huiduitslag op het gezicht, de armen en de benen. De meeste mensen zijn er na twee à vier weken van verlost.

Wie het vermoeden heeft besmet te zijn met het apenpokkenvirus, wordt aangeraden om meteen naar een spoeddienst te gaan en zich niet eerst aan te bieden bij een huisarts. Die laatste hebben mogelijk niet het juiste materiaal voorhanden om te testen op het apenpokkenvirus, klinkt het.