Negen wagens botsen op Brusselse Binnenring in Vilvoorde: weg opnieuw vrij, file begint op te lossen maar omrijden blijft aangeraden

ONZE OPINIE. Soms leidt uitstel wél tot afstel: de kernuit­stap is daar een goed voorbeeld van

Alea iacta est. De teerling is geworpen. Het is onmogelijk om de kerncentrales in ons land nog langer open te houden. Dat zegt de Franse uitbater Engie Electrabel. Het is geen kwestie van niet willen, maar van niet meer kunnen. Uitstel is geen afstel, zegt het spreekwoord. Soms leidt uitstel wél tot afstel. De kernuitstap is daar een goed voorbeeld van.

5:48