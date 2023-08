Negen op de tien zaken verkopen sterke drank aan minderjarigen: “Ronduit ontluisterend”

SOS LEERKRACHT. 9 op de 10 leerkrach­ten vinden welzijn van leerling kerntaak: “Maar ze mogen stoppen met elkaar ‘vuile Turk’ en ‘makak’ te noemen”

Zet vijf leerkrachten en vier leerlingen samen in een klas, en er worden zowaar geen propjes gegooid of strafstudies uitgedeeld. Respectvol gaan ze in gesprek over de resultaten van de ‘SOS Leerkracht’-bevraging bij bijna 1.500 leraren. Al zijn ze het niet altijd met elkaar eens. “Als leerkracht moet je je in onze leefwereld kunnen verplaatsen”, zegt Gabriel. “Niets van”, repliceert Karine. “Maar we moeten wel meer inzetten op het welzijn van leerlingen. Op dat vlak gaat Weyts terug de tijd in.”