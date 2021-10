Negen jaar geleden apart geadopteerd, maar elkaar hier teruggevonden: tweelingbroers spelen samen in Vlaamse musical

In de musical ‘The Bodyguard’ speelt op dit moment een bijzonder guitig duo mee. Tweelingbroers Bekema en Sahladin (10) werden geboren in Ethiopië, maar kwamen na hun adoptie terecht in twee verschillende gezinnen. Bekema woont bij zijn ouders in Lokeren, zijn broer vond een thuis in Lede. “Later gaan we in villa’s naast elkaar wonen. Als we genoeg geld hebben. Met een grote garage voor onze twee auto’s: Tesla’s en Range Rovers”, zegt Sahladin enthousiast. Broerlief is het daar helemaal mee eens, behalve dan dat hij toch liever Jeeps wil.