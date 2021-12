Negen bedrijven starten deze week proefproject rond vaccinatie op

“Door zowel de primo- als de boostervaccinatie op de werkvloer mogelijk te maken, wil de overheid de individuele en collectieve bescherming tegen het virus snel helpen versterken”, klinkt het in een persbericht. “Het aantal besmettingen blijft immers hoog, en de omikronvariant is in opmars en verspreidt zich snel.”

Het nieuwe initiatief komt er nadat de ministers van Volksgezondheid eind november aan de taskforce de opdracht gaven om de haalbaarheid te bekijken van de vaccinatie binnen bedrijven, via de arbeidsgeneeskundige dienst.

Vrijwillige aandiening

Na overleg met de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wordt deze week dan ook in negen bedrijven een proefproject vaccinatie opgestart. Het gaat om Aperam, BASF, ArcelorMittal, Janssen Pharmaceutica, SCK, Agfa en Evonik in Vlaanderen, GSK in Wallonië en Solvay in Brussel. De bedrijven hebben zich vrijwillig aangediend en voldoen aan een aantal vooraf vastgestelde criteria, zoals minstens 1.000 medewerkers verdeeld over maximaal twee sites en een bedrijfsactiviteit op de werkvloer (geen telewerk). De bedrijven moeten ook beschikken over een interne arbeidsgeneeskundige dienst.

Die dienst zal alle medewerkers uitnodigen om zich te laten vaccineren. Na controle van de vaccinatiestatus via het CST of Vaccinnet wordt een lijst opgesteld onder toezicht van een bedrijfsarts. Zo wordt nagegaan of de medewerker in aanmerking komt voor een booster en of het minimale tijdsinterval (2 à 4 maanden) wordt gerespecteerd. De uitnodigingen en inschrijvingen worden enkel beheerd door de bedrijfsarts of door de verpleegkundige die werkt onder zijn verantwoordelijkheid, om een volledige bescherming te garanderen van de medische en privégegevens van de medewerkers. Om de kwaliteit van de vaccins te garanderen, werkt elk bedrijf samen met een vaccinatiecentrum dat als enige instaat voor de levering van de vaccins en het materiaal om de vaccins toe te dienen.

Het proefproject wordt door de sociale partners en de deelstaten gezamenlijk geëvalueerd. Op basis daarvan worden deze of toekomstige vaccinatiecampagnes eventueel uitgebreid naar andere bedrijven.