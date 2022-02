Negatieve adviezen voor oprichting van Vlaams Mensenrechteninstituut

Mensenrech­ten­in­sti­tuut keurt vaccinatie­plicht goed

Een verplichte vaccinatie en het gebruik van het Covid Safe Ticket hoeven niet in strijd te zijn met de mensenrechten, mits aan enkele voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) in een niet-bindend advies dat De Morgen en De Standaard konden inkijken.

8 december