Negatief advies van Justitie: na salafisten nu spionnen in Brusselse Grote Moskee

Brussel Brusselse regering vindt akkoord over slimme kilometer­hef­fing vanaf 2022, Gatz verdedigt maatregel: “Tarieven niet te nemen of te laten”

3 december De Brusselse regering is tot een akkoord gekomen over Smart Move, de slimme kilometerheffing die ze vanaf 2022 wil invoeren. Het model werd goedgekeurd voor overleg, wat betekent dat de dialoog met de verschillende overheden op federaal en regionaal niveau en met de socio-economische partners kan worden opgestart. Vlaanderen en Wallonië uiten ondanks het aanbod tot overleg nu al forse kritiek op de aankondiging, maar volgens Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) is die onterecht. “We hebben nu een voorstel en je kan niet praten zonder voorstel. Het is niet te nemen of te laten”, zegt hij.