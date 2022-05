Neerslagtekort nu al hoger dan in recordjaar 1976: weldra verboden om auto te wassen of zwembad te vullen?

De voorspelde regen voor de komende dagen zal ontoereikend zijn om de heersende droogte te verhelpen. Momenteel geldt nog code geel, maar de kans is reëel dat code oranje eind volgende week wordt afgekondigd, zo meldt Het Nieuwsblad. Dan kunnen er boetes uitgedeeld worden aan mensen die hun auto wassen, de tuin sproeien of hun zwembad vullen.

“Als we kijken naar het neerslagtekort dat rekening houdt met zowel neerslag als verdamping, dan zitten we nu al hoger dan in recordjaar 1976. We komen zeker 100 millimeter water tekort, dat is bijna twee maand regen”, zo stelt professor hydrogeologie Marijke Huysmans (VUB) in Het Laatste Nieuws.

“Veel mensen hebben dat niet door omdat alles er nog mooi groen uitziet en ze zich de regenval van februari nog herinneren, maar als we kijken naar de objectieve cijfers is het extreem droog. Drinkwatermaatschappijen geven wel aan dat ze zich goed hebben voorbereid op een kurkdroge zomer, dus het zijn vooral landbouw en natuur die zwaar zullen afzien als het zo droog blijft”, aldus professor Huysmans.

Vandaag is er een kleine kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Donderdag en vrijdag wordt het wisselvallig met regen- en onweersbuien. “Onweer is niet het soort regen dat ideaal is om grondwater te voeden. We hebben zachte, malse regen nodig die rustig doorsijpelt”, legt professor Huysmans uit.

In alle Vlaamse provincies geldt inmiddels een oppompverbod voor een aantal beken en waterlopen. Op korte termijn worden strengere maatregelen niet uitgesloten. Eind deze maand komt de Vlaamse droogtecommissie opnieuw samen en de kans is reëel dat dan naar code oranje wordt overgegaan - wat een ‘waterverspillingsverbod’ inhoudt. Dit komt neer op een verbod om auto’s te wassen, de tuin te sproeien of zwembaden te vullen op straffe van boetes.

